"كاتب التاريخ" و"أوبريت وطني".. ضمن عروض شهدها حفل "جامعة شقراء" باليوم الوطني الـ93

وأوضح رئيس جامعة شقراء المكلف الدكتور عبد العزيز السياري، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة؛ أن "هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تدعونا لنستذكر المواقف البطولية لمؤسس هذا الصرح الكبير جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، موحّد هذه البلاد، ورجاله المخلصين الذين سطروا أروع البطولات، وقدموا أغلى التضحيات تحت قيادته الحكيمة، في سبيل توحيد هذه البلاد ولمّ شتاتها بعد التناثر والفرقة، وفي سبيل حقن الدماء والقضاء على الجهل والتعصب، ونشر العلم والمعرفة، والسير على نهج التقدم والجدّ والنجاح".