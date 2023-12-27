ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى.. ويؤكد: اقتصادنا الأسرع نموًا والنتائج الإيجابية تبشر بمزيد من النجاحات

وأضاف: لقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموًا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% نموًا في الناتج المحلي، وكذلك نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.