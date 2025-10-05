مدير تعليم مكة والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير يكرمان 63 معلمًا

وخلال الزيارة، كرّم “الغنام” و”المجماج” 63 معلمًا من منسوبي المدرسة، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم الفاعل في تطوير العملية التعليمية وبناء الأجيال ونشر المعرفة. ويهدف هذا التكريم إلى إبراز إنجازات المعلمين وتسليط الضوء على دورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع من خلال إعداد أجيال واعدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمنافسة عالميًا، بما ينسجم مع طموحات المملكة ورؤيتها للمستقبل.