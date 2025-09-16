بمنحة سعودية 70 مليون دولار.. تدشين مستشفى الملك سلمان في موريتانيا

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل منذ عام 1979م أكثر من 20 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في موريتانيا، من خلال قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها 665 مليون دولار، إضافة إلى منح تفوق 172 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.