بمنحة سعودية 70 مليون دولار.. تدشين مستشفى الملك سلمان في موريتانيا

في خطوة تنموية لافتة، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، بحضور فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة نواكشوط.
ويأتي تنفيذ المشروع بمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 70 مليون دولار، تأكيدًا على دعم المملكة المتواصل للقطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في موريتانيا.
وحضر مراسم التدشين معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله سيدي محمد وديه، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويمثّل المشروع صرحًا طبيًا متكاملًا بسعة 300 سرير، ويضم عيادات متخصصة ومرافق حديثة، منها أقسام الطوارئ، والنساء والولادة، والأطفال، والعناية المركزة، وعلاج أمراض الكلى، فضلًا عن دوره في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وطلاب التخصصات الصحية.
ويهدف المستشفى إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في العاصمة نواكشوط، وأن يكون مركزًا مرجعيًا لـ15 مستشفى، وداعمًا للمؤسسات الطبية ذات الطاقة المحدودة في موريتانيا.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل منذ عام 1979م أكثر من 20 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في موريتانيا، من خلال قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها 665 مليون دولار، إضافة إلى منح تفوق 172 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.