بعد 20 عامًا.. أكبر وأقدم مخططات "أبو عريش جازان" خارج حسابات "التعليم" و"الأمانة"

أبدى عدد من سكان حي الرح، أو ما يعرف بمخطط الأمير محمد بن ناصر شرق أبو عريش بمنطقة جازان، والذي مضى عليه أكثر من 20 عاماً ويعتبر من أكبر وأقدم المخططات السكنية بالمنطقة، تضجرهم بسبب غياب العديد من الخدمات الضرورية، ومنها المدارس وسفلتة الشوارع للمنازل وغيرها من الخدمات الرئيسية، لافتين بأن المخطط يتحول إلى أشبه ما يكون ببرك من المياه والطين عند هطول الأمطار، والتي تمنع السكان من الوصول لمنازلهم أو الخروج منها، مما يضطر البعض إلى جلب معدات على حسابهم الخاص لفتح الشوارع.