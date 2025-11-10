"المهيدلي" يبحث في القاهرة مشاركة "ARCO" باجتماع وزراء الصحة العرب

في زيارة رسمية إلى القاهرة، زار الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبد الله بن سهيل المهيدلي، مقر جامعة الدول العربية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بشأن مشاركة المنظمة في اجتماع الدورة العادية الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، المقرر عقده يوم 18 ديسمبر 2025م بمقر الجامعة.