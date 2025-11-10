"المهيدلي" يبحث في القاهرة مشاركة "ARCO" باجتماع وزراء الصحة العرب

في زيارة رسمية إلى القاهرة، زار الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبد الله بن سهيل المهيدلي، مقر جامعة الدول العربية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بشأن مشاركة المنظمة في اجتماع الدورة العادية الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، المقرر عقده يوم 18 ديسمبر 2025م بمقر الجامعة.
لقاء مع قطاع الشؤون الاجتماعية وخلال الزيارة، التقى المهيدلي الدكتورة إيناس الفرجاني، الوزير المفوض والمشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني وتعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والجامعة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
جولة في مرافق الجامعة ومتحف "سيرة ومسيرة" واختتم الأمين العام زيارته بجولة على مرافق وأقسام الجامعة العربية، شملت زيارة لمتحف "سيرة ومسيرة" التابع للجامعة، وذلك برفقة بندر ثواب المطيري، المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث.