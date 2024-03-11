شاهد.. تدشين برامج هدية خادم الحرمين للتمور والمصاحف وتفطير الصائمين بإندونيسيا

وأوضح "العامودي"، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وهدية توزيع التمور، يأتي في سياق تلمس المملكة حاجات المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومنهم الأشقاء في إندونيسيا، وتأتي أن هذه البرامج تأكيداً على الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في العمل الإسلامي والإنساني، ولاسيما في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب الإندونيسي يكنان الاحترام والتقدير للمملكة حكومةً وشعباً.