"أوديتك" المتخصّصة في تجربة العميل تُطلق منصتها في السوق السعودي

في تجربةٍ متفردةٍ تتواثبُ خُطى شركة أوديتك Auditiq، وتُطلق منصتها استعدادًا لتقديم خدماتها في السوق السعودي؛ حيث تفتتح الشركةُ مقرها الرئيس في الرياض خلال شهر مارس الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي أحمد الدويش؛ قائلاً "نواكب رؤية 2030 برؤىً مغايرةٍ تقودُها الاحترافية، ويحدوها التميُّز والابتكار، وتعزيزُ جودةِ الحياة، سنعمل مع شركائنا لتقديم حلولٍ شاملةٍ ومتخصّصةٍ تُلبي احتياجاتهم، وتُحقّق أهدافَهم بشكلٍ فعالٍ ومستدام".
الجدير بالذكر أنَّ منصة أوديتك Auditiq تطرح خبراتها في قياس تجربة العميل؛ عبر أساليب حديثة، ووسائل علمية مستحدثة ومتطورة، إذ ابتدعت خدمة المتسوّق السري؛ لتحديد نقاط الضعف في رحلة العميل؛ لمساعدة شركائنا على تقويم جودة الخدمات وتحسينها، كما تقدّم ابتكاراتها في مجال الاستبانات بطرقٍ احترافية وتقنية حديثة؛ حيث تسعى منصة أوديتك Auditiq أن تكونَ الشريك المفضّل والموثوق به لعملائها، والقائد في مجال قياس تجربة العميل؛ لذا حشدت من الكوادر المؤهلة والمدرّبة ما يحقّق ريادتها لهذا المجال، ليس هذا فحسب؛ بل عمدت إلى اتخاذ النظم والمناهج العلمية لتحليل مصادر الخطر النوعية لسلامة الأغذية، ونقاط التحكُّم الحرجة، وجعلت من نظام الهاساب HACCP دليلاً ومعياراً لتعزيز سلامة الغذاء من بداية الإنتاج الأولى إلى المنتج النهائي .
واختتم الدويش: "إنَّ الحماسة وروح الفريق والتواصل الفعّال ليست كافية ما لم تُعزّز بالاحترافيةِ والخبرة، وهذا ما أدركته (أوديتك) حين وضعت لكل عميلٍ احتياجاته ومتطلباته الخاصة؛ لذا نقدّم خدماتٍ متخصّصةً ومتنوّعةً تتناسب مع احتياجات كل عميلٍ بشكلٍ فردي".
وأوضح الدويش؛ هيَّأنا التقنية ليكون عملاؤنا على اطّلاعٍ على تقارير الزيارات، وكذلك منسوبو "أوديتك"، من خلال رفع التقارير بشكلٍ دقيقٍ وفوري، والحصول على أبرز معالم القوّة والضعف لتحسين تجربة العميل: https://auditiqsa.com/