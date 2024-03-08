"أوديتك" المتخصّصة في تجربة العميل تُطلق منصتها في السوق السعودي

الجدير بالذكر أنَّ منصة أوديتك Auditiq تطرح خبراتها في قياس تجربة العميل؛ عبر أساليب حديثة، ووسائل علمية مستحدثة ومتطورة، إذ ابتدعت خدمة المتسوّق السري؛ لتحديد نقاط الضعف في رحلة العميل؛ لمساعدة شركائنا على تقويم جودة الخدمات وتحسينها، كما تقدّم ابتكاراتها في مجال الاستبانات بطرقٍ احترافية وتقنية حديثة؛ حيث تسعى منصة أوديتك Auditiq أن تكونَ الشريك المفضّل والموثوق به لعملائها، والقائد في مجال قياس تجربة العميل؛ لذا حشدت من الكوادر المؤهلة والمدرّبة ما يحقّق ريادتها لهذا المجال، ليس هذا فحسب؛ بل عمدت إلى اتخاذ النظم والمناهج العلمية لتحليل مصادر الخطر النوعية لسلامة الأغذية، ونقاط التحكُّم الحرجة، وجعلت من نظام الهاساب HACCP دليلاً ومعياراً لتعزيز سلامة الغذاء من بداية الإنتاج الأولى إلى المنتج النهائي .