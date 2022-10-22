خلال مشاركته بـ"مزاد الإبل".. العيادات المتنقلة بمخيم "صحة حائل" تباشر أكثر من 450 حالة

باشرت العيادات المتنقلة في مخيم "صحة حائل" المشارك في مهرجان مزاد الإبل الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، خلال الأيام الأربعة الأولى، أكثر من 450 حالة من زوار المهرجان.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية 246 مريضًا، والمستفيدين من الفحوصات المتخصصة "العيون والأسنان" 57 حالة، واستقبلت عربة التبرع بالدم أكثر من 50 متبرعًا، واستفاد حوالى 50 مواطنًا من اللقاحات الموسمية، وبلغ عدد الحالات الإسعافية التي تم تقلها من المهرجان إلى مستشفيات بقعاء وتربة أكثرَ من 8 حالات إسعافية.
وقدّم مخيم صحة حائل العديدَ من المبادرات التوعوية والتدريبية ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية؛ حيث استفاد من هذه المبادرات أكثر من 350 شخصًا.
يُذكر أن "صحة حائل" بالمهرجان، سعت إلى العمل على الوصول للحالة بأقل وقت ممكن.
من جهة أخرى، عقدت صحة حائل -ممثلة في الخيمة الصحية المُقامة- ضمن فعاليات مزاد الإبل في تربة حائل بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، محاضرة بعنوان "الاستشفاء بمنتجات الإبل والتدخلات العلاجية لطب نمط الحياة" قدّمها استشاري طب السمنة والأسرة ونمط الحياة الدكتور صالح بن محمد الراجحي.
ويُعد الدكتور الراجحي من المتخصصين في طب نمط الحياة، وله العديد من المشاركات في العديد من المؤتمرات العلمية لطب نمط الحياة، وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الدور التوعوي الصحي، والإسهام في تثقيف المجتمع وزوار المهرجان بكافة أعمارهم من قِبَل مختص في طب نمط الحياة، ورفع درجة الوعي بأهمية نمط الحياة الصحي للفرد والمجتمع.