خلال مشاركته بـ"مزاد الإبل".. العيادات المتنقلة بمخيم "صحة حائل" تباشر أكثر من 450 حالة

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية 246 مريضًا، والمستفيدين من الفحوصات المتخصصة "العيون والأسنان" 57 حالة، واستقبلت عربة التبرع بالدم أكثر من 50 متبرعًا، واستفاد حوالى 50 مواطنًا من اللقاحات الموسمية، وبلغ عدد الحالات الإسعافية التي تم تقلها من المهرجان إلى مستشفيات بقعاء وتربة أكثرَ من 8 حالات إسعافية.