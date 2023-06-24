شاهد.. وصول قافلة "الصحة" للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة

وقال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: عملية التفويج تتم بشكل سنوي، من خلال برنامج "قافلة الصحة"؛ حيث تم تجهيز الحجاج، ومعرفة الحالات والوضع الصحي لهم، ثم بدأت عملية النقل من المدينة إلى المشاعر المقدسة؛ إذ بلغ عدد الذين تم نقلهم 16 حاجًّا، عن طريق استخدام 27 سيارة إسعاف ما بين ناقلة للحجاج وأخرى مساندة.