شاهد.. وصول قافلة "الصحة" للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة

وصلت قافلة "الصحة" للحجاج المنومين إلى مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات، قادمة من مستشفيات المدينة المنورة، لاستكمال علاجهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.
وقال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: عملية التفويج تتم بشكل سنوي، من خلال برنامج "قافلة الصحة"؛ حيث تم تجهيز الحجاج، ومعرفة الحالات والوضع الصحي لهم، ثم بدأت عملية النقل من المدينة إلى المشاعر المقدسة؛ إذ بلغ عدد الذين تم نقلهم 16 حاجًّا، عن طريق استخدام 27 سيارة إسعاف ما بين ناقلة للحجاج وأخرى مساندة.
وأضاف: "سوف نستكمل اليوم وغدًا عملية نقل الحجاج المنومين في مدينة جدة إلى مستشفيات مشعر عرفات، وفي اليوم التاسع يتم نقل الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفات لاستكمال علاجهم وأداء مناسك الحج".
ويوجد في القافلة فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا صحيًّا، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.
وتسعى "الصحة" في كل عام إلى نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة بعد أن تُقَدّم لهم كل الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.