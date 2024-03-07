"الأمر بالمعروف" تُنهي تجهيزاتها الميدانية والتوعوية استعداداً لرمضان

وتعمل الهيئة على خطة ميدانية وتوعوية متكاملة تقوم على الحضور والتمركز الميداني في الأماكن العامة، وتنفيذ جولات على الأسواق ومناطق الكثافة، إضافة إلى البرامج التوعوية المصاحبة لإيصال رسالة الرئاسة العامة للمواطنين والمقيمين وتوعيتهم.