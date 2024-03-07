"الأمر بالمعروف" تُنهي تجهيزاتها الميدانية والتوعوية استعداداً لرمضان

أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها للعمل خلال شهر رمضان المبارك هذا العام في جميع فروعها بمناطق المملكة.
وتعمل الهيئة على خطة ميدانية وتوعوية متكاملة تقوم على الحضور والتمركز الميداني في الأماكن العامة، وتنفيذ جولات على الأسواق ومناطق الكثافة، إضافة إلى البرامج التوعوية المصاحبة لإيصال رسالة الرئاسة العامة للمواطنين والمقيمين وتوعيتهم.
ويبرز البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون" في شهر رمضان المبارك عن فضل الصيام والقيام وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، والتي تعرض عبر وسائل التواصل الحديثة، من الشاشات الإلكترونية وأجهزة العرض المرئية.