"يلو" تحتفل بمرور عامين على إطلاق هويتها الجديدة

وأضاف النجران قائلاً: "إن جميع ما قمنا به من عمل وجهود للارتقاء بما نقدّمه من خدمات والتحديث المستمر لأسطول مركباتنا وزيادة عدد فروعنا وإبرام الشراكات المميزة داخلياً وخارجياً والاستثمار في الجوانب التقنية التي تصنع تجربة مميزة لعملائنا في كل مرة يتعاملون فيها مع خدماتنا عبر تطبيق "يلو" في الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني؛ كان بهدف خدمة عملائنا الذين نعتز بثقتهم ونعمل بكل طاقتنا لإرضائهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم، وبإذن الله تستمر رحلتنا من نجاح إلى آخر في خدمة عملائنا".