"يلو" تحتفل بمرور عامين على إطلاق هويتها الجديدة

احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بمناسبة مرور عامين على تغيير هوية الشركة إلى علامة "يلو"، والتي وجدت قبولاً وانتشاراً واسعاً لعب دوراً هاماً فيه تميّز الشركة في قطاع تأجير السيارات عبر أسطولها المتنوع من المركبات التي تلبي مختلف احتياجات ورغبات العملاء، والحلول التقنية التي ابتكرتها "يلو" لخلق تجربة فريدة أمام عملائها، بالإضافة للحضور المميز والتفعيل الإيجابي لرسالة المسؤولية الاجتماعية عبر المشاركة ورعاية العديد من الفعاليات والأندية المحلية والعالمية، والمبادرات في مختلف القطاعات التي تعود على المجتمع بالنفع.
"يلو" حرصت في هذه المناسبة على إشراك عملائها في احتفالاتها فقامت وبمشاركة المتخصص في قطاع السيارات أحمد الشهري بمفاجأة أحد عملائها عبر تقديم سيارة هدية له بهذه المناسبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران اعتزاز كافة منسوبي الشركة بالمكانة الرفيعة التي باتت تحظى بها "يلو" والتي تعود بعد توفيق الله إلى الكوادر الوطنية الشابة التي تزخر بها الشركة، والتي كان لها دور فعّال من خلال عملها الدؤوب وأفكارها الإبداعية في تطوّر ونمو "يلو" الذي تواكب مع التطوّر الهائل الذي تشهده بلادنا على ضوء رؤية 2030 في مختلف المجالات.
وأضاف النجران قائلاً: "إن جميع ما قمنا به من عمل وجهود للارتقاء بما نقدّمه من خدمات والتحديث المستمر لأسطول مركباتنا وزيادة عدد فروعنا وإبرام الشراكات المميزة داخلياً وخارجياً والاستثمار في الجوانب التقنية التي تصنع تجربة مميزة لعملائنا في كل مرة يتعاملون فيها مع خدماتنا عبر تطبيق "يلو" في الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني؛ كان بهدف خدمة عملائنا الذين نعتز بثقتهم ونعمل بكل طاقتنا لإرضائهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم، وبإذن الله تستمر رحلتنا من نجاح إلى آخر في خدمة عملائنا".