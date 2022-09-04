العليمي يطلع على المهام والعمليات في قيادة القوات المشتركة

واستمع فخامته إلى شرح تفصيلي عن طبيعة المهام والعمليات خلال الوقت الراهن، كما عبَّر فخامته عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لمساندتهما أشقاءهما في اليمن، والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار.. مثمنًا الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.