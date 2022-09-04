العليمي يطلع على المهام والعمليات في قيادة القوات المشتركة

اطلع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور/ رشاد محمد العليمي، على جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه وقيادته، وذلك خلال زيارته يوم الثلاثاء الماضي، الموافق (03/ 02/ 1444هـ)، قيادة القوات المشتركة بمدينة الرياض. واستقبل فخامته معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم الأزيمع، وأركانات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واستمع فخامته إلى شرح تفصيلي عن طبيعة المهام والعمليات خلال الوقت الراهن، كما عبَّر فخامته عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لمساندتهما أشقاءهما في اليمن، والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار.. مثمنًا الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.