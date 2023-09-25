"فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني 93

وأعرب أمير منطقة الرياض، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، الذي يجسد معنى كبيرًا في سيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ورجاله المخلصين، مؤكدًا أن هؤلاء النشء المشاركين اليوم، في الاحتفال هم أبناء أولئك الرجال الذين شاركوا مع الملك عبدالعزيز في مسيرة التوحيد وتشييد هذا البناء الشامخ.