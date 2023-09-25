"فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني 93

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حفل الإدارة العامة لتعليم الرياض، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق" في ابتدائية صقر قريش.
وكان في استقبال الأمير "فيصل"، فور وصوله، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعددٌ من مسؤولي الوزارة، ثم عُزِف السلام الملكي.
عقب ذلك بدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة، بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.
وأعرب أمير منطقة الرياض، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، الذي يجسد معنى كبيرًا في سيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ورجاله المخلصين، مؤكدًا أن هؤلاء النشء المشاركين اليوم، في الاحتفال هم أبناء أولئك الرجال الذين شاركوا مع الملك عبدالعزيز في مسيرة التوحيد وتشييد هذا البناء الشامخ.
وحثَّ الأمير فيصل بن بندر، الطلاب على التسلح بسلاح العلم والإيمان والثقة في دولتهم وقيادتهم وأبناء شعبهم، وأن يقدموا لهم كل خدمةٍ وكل خيرٍ بشكلٍ مفيدٍ، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهدًا في خدمة أبناء هذا البلد الذي نتمنى أن يقودوا هذه المسيرة.
ثم ألقى المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع، كلمة ثمَّن فيها رعاية أمير منطقة الرياض، وتشريفه حفل الإدارة ومشاركته أبنائه وبناته الاحتفاء، باليوم الوطني الـ 93.
وأشار إلى أن التعليم قد شهد تطوراتٍ متسارعةٍ، بعد أن وضعت المملكة وقياداتها التعليم أولوية قصوى، وجعلت من الإنسان محورًا أساسيًا لخططها التنموية، وأصبح الطالب السعودي منافسًا عالميًا في المسابقات الدولية والمحافل العالمية.
عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن بندر، والحضور أوبريتًا فنيًا، بعنوان "فجر أضاء". كما شهد في ختام الحفل أداء العرضة السعودية، قبل أن يتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.