"خالد بن سعود" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير تبوك

رفع نائبُ أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، الشكرَ والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير تبوك.