قمة مجموعة العشرين.. هل ينجح "بايدن" في تقديم بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية؟

ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن تحقّق منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والدول النامية في آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا؛ نموًّا يتراوح بين 3.2 في المئة و5.0 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أسرع من نسبة 1.0 في المئة المتوقعة للولايات المتحدة، و3.0 في المئة عالميًّا، لكن تلك البلدان تواجه تحديات خطيرة في تحقيق إمكاناتها مع تقادم البنية التحتية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية غالبًا بسبب اختبارات تغير المناخ.