جدة تشهد غدًا انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"فورمولا1"

تشهد حلبة كورنيش جدة، غدًا الخميس، انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى "stc" لـ"فورمولا 1" لعام 2024.
يأتي ذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، والتي تقام في المملكة للمرة الرابعة على التوالي، وتستمر ثلاثة أيام، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.
وتخصص البطولة اليومين الأول والثاني للتجارب الحرة، والجولة التأهيلية المتعلقة بتحديد مراكز الانطلاق للسباق الرئيس والحاسم في اليوم الثالث.
ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ"فورمولا 1"، 20 سائقًا يمثلون عشرة فرق.
وتضم قائمة السائقين: ماكس فيرستابين وسيرجيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وكارلوس ساينز وشارل لوكلير، من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق كيك ساوبر، ويوكي تسونودا، ودانيال ريكياردو من فريق Visa Cash App RB.
وكيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ من فريق هاس، وفرناندو ألونسو ولانس سترول من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، والكسندر ألبون ولوجان سارجنت من فريق ويليامز.
وتنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية، الخميس 7 مارس الجاري، لمدة ساعة واحدة لكل جولة.
وستكون الجولة الأولى عند الرابعة والنصف عصرًا، فيما تبدأ الثانية في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة 8 مارس، عند الرابعة والنصف عصرًا، تليها الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءَ، والتي تمتد لساعةٍ واحدة؛ لتحديد شبكة الانطلاق للسباق الرئيس، يوم السبت.
وتمتد حلبة كورنيش جدة، على مسافة 12كم شمال وسط عروس البحر الأحمر، التي استغرق بناؤها ما يقارب ثمانية أشهر، محققةً بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا، إلى جانب كونها أسرع حلبة شوارع في قائمة "فورمولا1"، بمتوسط سرعة يصل إلى 252 كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322 كم في الساعة.
فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6.175 كم، ما يجعلها تملكُ أطول مسار لحلبة شوارع، والمركز الثاني في قائمة أطول حلبات السباق، بعد حلبة سباق "فرانكورشان" في بلجيكا.
وتتميز الحلبة بوجود 27 منعطفًا، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفًا للجهة اليمنى، إضافة إلى تخصيص ثلاث مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب "DRS".
يُذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024، قد انطلقت في مملكة البحرين من 29 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري، ونال فيها سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابين المركز الأول.
كما حل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ثانيًا، ومن خلفهما سائق فريق فيراري كارلوس ساينز ثالثًا، على أن تكون الجولة الثالثة تحت اسم "جائزة أستراليا الكبرى"، في الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري.