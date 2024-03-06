جدة تشهد غدًا انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"فورمولا1"

وستكون الجولة الأولى عند الرابعة والنصف عصرًا، فيما تبدأ الثانية في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة 8 مارس، عند الرابعة والنصف عصرًا، تليها الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءَ، والتي تمتد لساعةٍ واحدة؛ لتحديد شبكة الانطلاق للسباق الرئيس، يوم السبت.