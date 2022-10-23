"تقني تبوك" يعلن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في الفترة الصباحية والمسائية.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن مواعيد التسجيل ستبدأ من الغد وتستمر حتى 2/ 4/ 1444هـ، لبرامج الدبلوم للفترتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية؛ داعيًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.
وبيّن البلوي أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration