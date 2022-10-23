"تقني تبوك" يعلن بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن مواعيد التسجيل ستبدأ من الغد وتستمر حتى 2/ 4/ 1444هـ، لبرامج الدبلوم للفترتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية؛ داعيًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.