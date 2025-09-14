مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، المقام خلال الفترة من (5 وحتى 13 سبتمبر 2025م)، بمشاركة (27) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على (80) طفلًا، وإجراء (31) عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في العديد من الدول المحتاجة لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.