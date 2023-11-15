وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 7 إلى مطار العريش الدولي

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتواصل المملكة العربية السعودية أداء دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.