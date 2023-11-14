بعد دراسة على طالبات جامعة الملك سعود.. "قاضي": لهذا السبب يفضل الجيل الحالي الزواج من غير الأقارب

ويرصد "قاضي" أبرز أربع نتائج كشفت عنها الدراسة، ويقول: "كانت هناك نتائج لافتة، لعل من أهمها أن الزواج من غير الأقارب هو النمط المفضل في جيل الأبناء، إلّا أن الزواج القَرابي ما زال موجوداً في المجتمع، يحدث ذلك رغم أن الخيارات مفتوحة أمام الشخص في الزواج من غير الأقارب، إلّا أن نسبة لا يُستهان بها تختار الزواج من أقاربها، وذلك بسبب الدعم والمكافأة اللذين تقدمهما القبيلة كحوافز لأفرادها؛ لتشجيعهم على الزواج من القرابة.