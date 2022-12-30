الاستعدادات والجاهزية العالية لـ"مدني تربة" تُسهمان في إنقاذ شاب جرفته السيول

باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة تربة حادث انجراف مركبة بداخلها شخص؛ وذلك بسبب السيول الجارفة في وادي تربة بجوار قرية العابسية.
وتفصيلاً، تمكنت الفِرق الميدانية للدفاع المدني من إنقاذ الشخص الذي انجرفت مركبته، واتضح أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وهو بحالة صحية جيدة.
ونشر الدفاع المدني بتربة آلياته منذ وقت مبكر إلى حين انتهاء الحالة المطرية المعلنة من الجهة المختصة، وذلك في مواقع مختلفة، مع رفع مستوى الاستعدادات المبكرة تحسبًا للحالة المطرية؛ وهو ما كان له دور كبير في التعامل مع الحالات الطارئة بشكل عاجل.
وكانت إدارة الدفاع المدني قد دعت سكان محافظة تربة والقرى التابعة لها لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة.
وأشارت إلى أنه يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار، وعدم الاقتراب منها أو لمسها حفاظًا على السلامة.