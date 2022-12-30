الاستعدادات والجاهزية العالية لـ"مدني تربة" تُسهمان في إنقاذ شاب جرفته السيول

ونشر الدفاع المدني بتربة آلياته منذ وقت مبكر إلى حين انتهاء الحالة المطرية المعلنة من الجهة المختصة، وذلك في مواقع مختلفة، مع رفع مستوى الاستعدادات المبكرة تحسبًا للحالة المطرية؛ وهو ما كان له دور كبير في التعامل مع الحالات الطارئة بشكل عاجل.