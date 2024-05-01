سيول منقولة تدهم شوارع أبو شعيب بجموم مكة.. والأهالي يصفونها بالتاريخية

وتحدّث السكان أن السيول المنقولة التي شهدتها محافظة الجموم لم يروا مثلها من ذي قبل، على حد تعبيرهم، ولاتزال الجهات المعنية تتابع الحالة وترفع حالة التأهب، فيما علّق عددٌ من المدارس الدراسة الحضورية فيها.