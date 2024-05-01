محليات
سيول منقولة تدهم شوارع أبو شعيب بجموم مكة.. والأهالي يصفونها بالتاريخية
جرفت عديداً من المركبات.. ولا تزال الجهات المعنية تتابع الحالة ورفع حالة التأهب
دهمت السيول المنقولة، صباح اليوم الأربعاء، محافظة الجموم- شمال مكة المكرّمة؛ ما تسبّب في جرف عديدٍ من المركبات، ولاتزال تواصل جريانها حتى اللحظة.
وبحسب مقاطع فيديو، فإن السيول المنقولة دهمت شوارع أبو شعيب بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الأربعاء، وأظهرت المقاطع جرف عددٍ من المركبات من جرّاء السيول التي وصفها السكان بالتاريخية.
وتحدّث السكان أن السيول المنقولة التي شهدتها محافظة الجموم لم يروا مثلها من ذي قبل، على حد تعبيرهم، ولاتزال الجهات المعنية تتابع الحالة وترفع حالة التأهب، فيما علّق عددٌ من المدارس الدراسة الحضورية فيها.