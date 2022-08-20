مهرجان تمور بريدة.. اعتدال ملموس في الأسعار بعد فتح أربعة أسواق

ارتفعت وتيرة البيع والشراء في مدينة التمور ببريدة، حيث يبلغ خراف النخيل ذروته في منتصف أغسطس من كل عام، ويرد إلى السوق أكثر من 2800 طن في اليوم الواحد، ولاستيعاب هذا الحجم من التمور اليومية فتح مهرجان تمور بريدة الذي تنظّمه وزارة البيئة والمياه والزراعة أربعة أسواق على مدار اليوم، حتى يجد الزائر حاجته في الأوقات كافة.