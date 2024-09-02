شراكة إستراتيجية بين أمانة العاصمة المقدسة و"البلد الأمين" لتعزيز الهوية البصرية الإعلانية

شهد أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه اليوم توقيع العقد التنفيذي للمخطط الإعلاني بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني.
ومثَّل أمانة العاصمة المقدسة في توقيع العقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتخطيط والاستدامة المالية، عصام بن علي تريمي، بينما مثل شركة البلد الأمين العضو المنتدب للشركة، هشام بن محمد كعكي.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن العقد يهدف إلى توحيد جميع الأنشطة الإعلانية داخل العاصمة المقدسة بطريقة متناسقة ومستدامة، وتعزيز الهوية البصرية من خلال توظيف التصاميم التي تتماشى مع الطابع المعماري والثقافي لمكة المكرمة، وتوجيه الرسائل الإعلانية بفعالية نحو الجماهير المستهدفة، مما يعزز تأثير الحملات الإعلانية. كما يتضمن العقد دمج التكنولوجيا الحديثة مثل اللوحات الرقمية التفاعلية وإعلانات الواقع المعزز، مما يثري تجربة المستخدم.
من جانبها، أشارت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة - إلى أنها ستعمل على رفع كفاءة إدارة محفظة الإعلانات الخارجية، وزيادة معدلات الاستدامة المالية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين المشهد الحضاري، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعاصمة المقدسة.