شراكة إستراتيجية بين أمانة العاصمة المقدسة و"البلد الأمين" لتعزيز الهوية البصرية الإعلانية

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن العقد يهدف إلى توحيد جميع الأنشطة الإعلانية داخل العاصمة المقدسة بطريقة متناسقة ومستدامة، وتعزيز الهوية البصرية من خلال توظيف التصاميم التي تتماشى مع الطابع المعماري والثقافي لمكة المكرمة، وتوجيه الرسائل الإعلانية بفعالية نحو الجماهير المستهدفة، مما يعزز تأثير الحملات الإعلانية. كما يتضمن العقد دمج التكنولوجيا الحديثة مثل اللوحات الرقمية التفاعلية وإعلانات الواقع المعزز، مما يثري تجربة المستخدم.