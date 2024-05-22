الاعتراف بدولة فلسطين يتوالى.. المملكة تواصل الدفع في اتجاه الحل العادل والشامل للقضية

وستنضم الدول الأوروبية الثلاث إلى مجموعة الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في الفترة الأخيرة؛ مثل: دولة بربادوس، وجمهورية جامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، ودولة جزر البهاما، وغيرها من الدول، مما سيزيد من عدد الدول المعترفة بفلسطين، التي بلغ عددها الشهر الماضي وفقًا للسلطة الفلسطينية، 142 دولة من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة.