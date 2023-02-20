20 يومًا والشوارع مظلمة بـ"المجاهدين".. ومتحدث أمانة مكة: قريبًا ترسية مشروع الصيانة

بعد تكهنات عن أسباب انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة بحي شرائع المجاهدين، واستمرار الظلام لأكثر من 20 يومًا، وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة الأسباب.
وكشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة باستمرار على تنفيذ العديد من المشاريع في القرى والضواحي كافة التابعة لها، التي تشمل مختلف النواحي الخدمية، كالإنارة والسفلتة وغيرها؛ بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات في تلك المناطق، وتطوير المرافق العامة بها.
وأضاف "زيتوني": وبالنسبة للشرائع فإن هناك مشروعًا كبيرًا، جارٍ ترسيته حاليًا، وسيتم البدء فيه خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من الترسية -إن شاء الله-، ويشمل مواقع عدة، من ضمنها الشرائع.
وقد قدم أهالي حي شوائب المجاهدين استفسارًا لصحيفة "سبق" حول انقطاع التيار عن أعمدة الإنارة بالحي لأكثر من 20 يومًا، مضيفين بأنهم رفعوا عددًا من البلاغات عبر الرقم الموحد 940، ولم يتم معرفة أسباب عدم صيانة أعمدة الإنارة.
وأشار الأهالي إلى أن عدم توافُر إنارة داخل الحي يؤدي إلى سلبيات، منها الحالات الأمنية والمرورية.