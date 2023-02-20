20 يومًا والشوارع مظلمة بـ"المجاهدين".. ومتحدث أمانة مكة: قريبًا ترسية مشروع الصيانة

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة باستمرار على تنفيذ العديد من المشاريع في القرى والضواحي كافة التابعة لها، التي تشمل مختلف النواحي الخدمية، كالإنارة والسفلتة وغيرها؛ بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات في تلك المناطق، وتطوير المرافق العامة بها.