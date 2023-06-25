"أبحاث الحج والعمرة" يسخّر الأبحاث والابتكارات العلمية لخدمة ضيوف الرحمن

من جانبه، أوضح عميد المعهد الدكتور عدنان الشهراني أنّ ما ينفّذه المعهد في كل عام خلال موسمي العمرة والحج من دراسات وأبحاث مختلفة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة 2027 الهادفة إلى تحقيق العديد من المبادرات ذات العلاقة بالخدمات المقدّمة للحجّاج والمعتمرين في جانب الأبحاث والابتكارات والخدمات التعليمية والتطوعية؛ مضيفًا أنّ أعمال المعهد البحثية لموسم حج هذا العام تشمل إجراء 23 بحثًا؛ يشارك فيها أكثر من 40 باحثًا بالتعاون مع أكثر من 20 جهة مثل: وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ورئاسة شؤون الحرمين، وشركة "كدانة"، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وغيرها من الجهات.