"التويجري" تلتقي وفد بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي

التقت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري , بمقر الهيئة بالرياض اليوم، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان هانا نيومان، وعددًا من الأعضاء في البرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى المملكة.