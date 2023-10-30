"التويجري" تلتقي وفد بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي

التقت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري , بمقر الهيئة بالرياض اليوم، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان هانا نيومان، وعددًا من الأعضاء في البرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى المملكة.
واستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.
وحضر اللقاء عضو مجلس الشورى رائدة بنت عبدالله أبو نيان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو، وعدد من مسؤولي الهيئة.