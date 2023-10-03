وزير النقل يزور جناح الجمعية السعودية لهواة الطوابع.. ويؤكد: تنشر ثقافة سعودية عريقة

ولفت إلى أن الجمعية ستحتفل بمرور 60 عامًا على إنشائها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر العام المقبل 2024، حيث عملت طوال السنوات الماضية على تطوير الهوية بشكل عام مع التركيز على نشرها بين الشباب وطلاب المدارس، من خلال مجموعة من النشاطات المحلية التي تجري في مختلف مناطق المملكة علاوة على الحضور في اللقاءات والاجتماعات والمعارض المحلية.