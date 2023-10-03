وزير النقل يزور جناح الجمعية السعودية لهواة الطوابع.. ويؤكد: تنشر ثقافة سعودية عريقة

أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجهود الجمعية السعودية لهواة الطوابع في نشر ثقافة عريقة، وإسهاماتها في خدمة المجتمع على مدار 6 عقود كاملة، حيث تعد من أقدم الجمعيات السعودية التي أقامت مجموعة كبيرة من النشاطات المحلية في مختلف مدن ومناطق المملكة وشاركت في المعارض الخارجية.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد البريدي العالمي المقام في العاصمة الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور أكثر من 190 دولة حول العالم وزيارته لجناح الجمعية السعودية لهواة الطوابع، حيث كان رئيس الجمعية صالح بن عبد الله السجاء، ونائبه المهندس أسامة كردي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في استقبال وزير النقل والوفد المرافق له.
واطلع الوزير الجاسر خلال الزيارة على لوحات عرض عدد كبير من مجموعات إصدارات الطوابع السعودية المهمة، إضافة إلى الطوابع المتخصصة في موضوع المعرض التي أصدرتها المملكة بمناسبات متعلقة باتحاد البريد العالمي واتحاد البريد العربي، وتعرف على أنشطة وأهداف الجمعية وخططها المستقبلية الطموحة.
وأشاد رئيس الجمعية صالح الجساء بالدعم اللامحدود الذي تجده الجمعية من الوزارات والجهات الرسمية، وشكر وزير النقل على زيارة جناح الجمعية وحرصه على الدعم المتواصل لهواة جمع الطوابع البريدية.
وشدد على أن المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، يبرز مكانة المملكة، ويعكس قيمتها على خريطة الفعاليّات العالمية.
وعد المهندس أسامة كردي نائب رئيس الجمعية المشاركة في المؤتمر الاستثنائي لاتحاد البريد العالمي، دليلاً على نجاح أهم الاستراتيجيات في تجميع الهواة وبناء القدرات وتحقيق التواصل المجتمعي.
ولفت إلى أن الجمعية ستحتفل بمرور 60 عامًا على إنشائها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر العام المقبل 2024، حيث عملت طوال السنوات الماضية على تطوير الهوية بشكل عام مع التركيز على نشرها بين الشباب وطلاب المدارس، من خلال مجموعة من النشاطات المحلية التي تجري في مختلف مناطق المملكة علاوة على الحضور في اللقاءات والاجتماعات والمعارض المحلية.
وشرعت الجمعية أخيرًا في تشكيل لجانها النسائية لخدمة الهاويات وطالبات المدارس، وتعمل حاليًا من خلال مجموعة من الفروع في مكة المكرمة والرياض وجدة، بينما يجري العمل على تحويل عدد من الفروع الافتراضية في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجازان إلى فروع حضورية، ويجري حاليًا الإعداد لتنظيم معارض محلية لكبار الهواة وللهواة المبتدئين في كلٍ من الرياض والخبر وجدة.