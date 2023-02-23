جامعة "نورة" تحتفي بـ"يوم التأسيس" بفعاليات تعزّز الارتباط بتاريخ المملكة العريق
احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، طوال ثلاثة أيام، بسلسلة من الفعاليات شاركت فيها وكالات، وعمادات، وكليات الجامعة مع الطالبات.
الاحتفالية جاءت لتُعزّز الارتباط بمثل هذا اليوم وتاريخه العريق، ولتُؤكِّد الأهمية التي تُوليها قيادة المملكة لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.
وشاركت جهات الجامعة في عدد من الأنشطة؛ منها: المشاركات الثقافية، وفتح أبواب متحف كلية الآداب التاريخي التراثي، وتجهيزه لاستقبال الطالبات والمنسوبات طوال فترة الاحتفال، وعرض الفلكلور السعودي الذي يتناسب مع "يوم التأسيس" على وقْع الأهازيج الوطنية الخاصة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق كتاب "معاني الألفاظ اللغوية للطالبات"، وركن تعريفي بـ"يوم التأسيس"، بالتعاون مع إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتفاعلت الجامعة بتخصيص معرض يروي قصة "يوم التأسيس"، بعنوان "يوم بدينا"؛ يُبيّن فترةَ بداية الدولة السعودية الأولى، ويُظهر تاريخَ أمجادها، في سبيل تعزيز الهُوية الوطنية.
وعملت الكليات على ربط الطالبات بالمناسبة من خلال استعداد كل كلية بالزّيّ التراثي مع تقديم الضيافة السعودية، وتزيين مداخل الكليات بشعار التأسيس، وإتاحة جلسات تراثية تحمل هُوية ذكرى التأسيس، وعرض لوحات للتعريف بمؤسّس المملكة العربية السعودية في مداخل الكليات، وتقديم إثراء معرفي عن دليل التأسيس والشعار ومدلولاته بطرق متنوعة.