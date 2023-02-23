جامعة "نورة" تحتفي بـ"يوم التأسيس" بفعاليات تعزّز الارتباط بتاريخ المملكة العريق

وشاركت جهات الجامعة في عدد من الأنشطة؛ منها: المشاركات الثقافية، وفتح أبواب متحف كلية الآداب التاريخي التراثي، وتجهيزه لاستقبال الطالبات والمنسوبات طوال فترة الاحتفال، وعرض الفلكلور السعودي الذي يتناسب مع "يوم التأسيس" على وقْع الأهازيج الوطنية الخاصة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق كتاب "معاني الألفاظ اللغوية للطالبات"، وركن تعريفي بـ"يوم التأسيس"، بالتعاون مع إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية.