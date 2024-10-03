وزير السياحة يستقبل نظيره المصري لبحث تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين

استقبل وزيرُ السياحة أحمد الخطيب، وزيرَ السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في الرياض؛ لبحث أوجه التعاون المشترك؛ حيث عقد الوزيران عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية ورجال الأعمال السعوديين، تمّت خلالها مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات التي يمكن التعاون المشترك من خلالها؛ منها التعاون في التدريب المشترك وتنظيم ورش عمل بين شركاء المهنة من الشركات المصرية والسعودية؛ لبحث سبل الترويج السياحي المشترك وإعداد برامج تنفيذية سريعة بما يساهم في زيادة التدفقات السياحية من العالم.
حضر اللقاءَ من وزارة السياحة السعودية: نائبُ وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وكيل وزارة السياحة للشؤون الدولية فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي للشركات الدولية عبد الله الحقباني.
فيما حضره من الجانب المصري سفيرُ مصر بالرياض السفير أحمد فاروق، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، ومستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة السفير خالد ثروت، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة سامية سامي.