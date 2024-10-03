وزير السياحة يستقبل نظيره المصري لبحث تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين

استقبل وزيرُ السياحة أحمد الخطيب، وزيرَ السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في الرياض؛ لبحث أوجه التعاون المشترك؛ حيث عقد الوزيران عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية ورجال الأعمال السعوديين، تمّت خلالها مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.