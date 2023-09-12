توقيع مذكرة تفاهم بين "تقويم التعليم" و"الألكسو".. لإعداد أدلة استرشادية لتعليم العربية

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، امتداداً للدور السعودي المتزايد في عمل منظمة "الألكسو"، بعد توقيع عدد من المذكرات وإطلاق عدد من المشاريع المشتركة، مثل عقد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم الذي أقيم في الرياض في شهر مارس الماضي، والمؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي عقد قبل عام، وبرنامج الموهوبين العرب الذي أُطلق مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإطلاق المرصد العربي للترجمة في الرياض، وإطلاق برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، وشراكة "الألكسو" مع منتدى الجوائز العربية".