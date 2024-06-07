حجاج قادمون يرفعون عبارات الشكر والثناء ممزوجة بالدعوات لحكومة خادم الحرمين

‏فيما لهج حاج آخر أثناء أخذ العلامات الحيوية عند وصوله للمطار بالدعاء لهذا البلد قيادة وشعبًا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعز هذا البلد، مضيفًا بأن "الخدمات هنا والاستقبال على أعلى درجة من الجودة والتميز في كل من الجوازات والجمارك".