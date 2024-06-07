حجاج قادمون يرفعون عبارات الشكر والثناء ممزوجة بالدعوات لحكومة خادم الحرمين

بعبارات الشكر، والألسن التي تلهج بالدعاء على حُسن الاستقبال، وتيسير الوصول إلى مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية، بدت تباشير الفرح والسرور على وجوه ضيوف الرحمن وهم في أرض المطار، يتلقون خدمات متنوعة وتسهيلات كبيرة.
وقال أحد الحجاج: "أنا سعيد جدًا بوصولي إلى المملكة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وأشكر المملكة العربية السعودية على جهودها في استقبال الحجاج. وحقيقة، كنت أتوقع أن الإجراءات أصعب مما كنت أتوقع، ولكن الحمد لله إجراءات سهلة وميسرة وبسيطة جدًا ومريحة، وأنا فعلاً سعيد ومبسوط كوني سأقوم بأداء فريضة الحج".
فيما لهج حاج آخر أثناء أخذ العلامات الحيوية عند وصوله للمطار بالدعاء لهذا البلد قيادة وشعبًا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعز هذا البلد، مضيفًا بأن "الخدمات هنا والاستقبال على أعلى درجة من الجودة والتميز في كل من الجوازات والجمارك".
وأضاف حاج: "ما شاء الله تبارك الله على جودة وتميز الخدمة، وحسن الاستقبال".. سائلاً الله تعالى لهذا البلد ولحكومته التوفيق والنجاح لما يقدمونه للحجاج.