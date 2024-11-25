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الملك وولي العهد يهنئان رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده

الملك وولي العهد يهنئان رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيقة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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