الملك وولي العهد يهنئان رئيس سورينام بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.