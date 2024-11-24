رئيس فريق التخدير لفصل التوائم السيامية يكشف عن إنجاز عالمي عبر 30 عامًا من الريادة والتحديات
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 بفندق هيلتون الرياض، الذي شهد أيضًا تدشين "اليوم العالمي للتوائم السيامية" في 24 نوفمبر، في حدث عالمي يعكس مكانة السعودية كرائدة في المجال الطبي الإنساني.
وفي التفاصيل، أكد الدكتور نزار مرشد الزغيبي، استشاري تخدير أطفال ورئيس فريق التخدير في عمليات فصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أن هذا المؤتمر هو ثمرة 30 عامًا من العمل الدؤوب والتفاني في تقديم الرعاية الطبية للتوائم الملتصقة.
وقال الدكتور الزغيبي لـ"سبق": "انضممت لفريق عمليات فصل التوائم منذ العملية الثانية عشرة، وواصلت العمل معهم حتى العملية الحادية والستين. هذا الإنجاز العظيم يترجم الجهود المتراكمة للطاقم الطبي، ويضع السعودية في مقدمة دول العالم في هذا المجال الطبي الفريد".
وأضاف: "جراحات فصل التوائم السيامية المتصلة بالرأس تعد من أعقد العمليات الطبية على الإطلاق. إذ يصل مجموع مدة العمليات إلى 54 ساعة، موزعة على مراحل تمتد أشهُرًا. وهذه الجراحات تتطلب تقنيات دقيقة، مثل استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد؛ لتحديد أماكن الشرايين والأوردة؛ ما يضمن دقة كبيرة في عمليات الفصل".
وأوضح "الزغيبي" أن فريق العمل يتبع أسلوبًا متكاملاً وممنهجًا، يشمل تمديد الجِلد تدريجيًّا؛ لتغطية الفراغ الناتج من الفصل، مع توفير أعلى معايير السلامة الطبية.
وختم الدكتور الزغيبي تصريحاته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة ودولتنا العظيمة على دعمها السخي لهذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي أصبح رمزًا عالميًّا للتفاني والعطاء، واستفادت منه 26 دولة حول العالم دون أي تمييز في تجسيد واضح لقيم السعودية الإنسانية، وحرصها على مد يد العون للجميع.
ويجمع المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة نخبة من الخبراء العالميين والمنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ويستعرض التجربة السعودية الرائدة في فصل التوائم السيامية، التي شهدت نجاح 61 عملية دقيقة منذ عام 1990، وامتدت لأكثر من 750 ساعة جراحية؛ ما يبرز مكانة السعودية كمنصة عالمية للابتكار الطبي والإنساني.
ويستمر المؤتمر على مدى يومين، يشهد خلالهما نقاشات وورش عمل، تركز على التطورات المستقبلية في جراحات الأعصاب الدقيقة ورعاية الأطفال؛ ليواصل البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية دوره كأيقونة للتميز الطبي الإنساني عالميًّا.