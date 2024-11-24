رئيس فريق التخدير لفصل التوائم السيامية يكشف عن إنجاز عالمي عبر 30 عامًا من الريادة والتحديات

وفي التفاصيل، أكد الدكتور نزار مرشد الزغيبي، استشاري تخدير أطفال ورئيس فريق التخدير في عمليات فصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أن هذا المؤتمر هو ثمرة 30 عامًا من العمل الدؤوب والتفاني في تقديم الرعاية الطبية للتوائم الملتصقة.