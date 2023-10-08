من مكة إلى جازان مروراً بالدمام.. مروّجو المواد المخدّرة يتساقطون في أيدي رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على على مواطنَيْن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، قاموا باتخاذ مركبة تابعة لهم في موقف إحدى المنشآت الخاصة وكراً لإخفاء سمومهم وترويج 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.