من مكة إلى جازان مروراً بالدمام.. مروّجو المواد المخدّرة يتساقطون في أيدي رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على على مواطنَيْن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، قاموا باتخاذ مركبة تابعة لهم في موقف إحدى المنشآت الخاصة وكراً لإخفاء سمومهم وترويج 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي مكة المكرّمة تمّ القبض على مقيم من الجنسية الميانمارية قام بترويج مادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض في الرياض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادتَي الميثامفيتامين "الشبو" والهيروين المخدرتين.
وألقت شرطة الدمام، القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر.
وفي المدينة المنوّرة، ألقت قوات الأمن على مخالف لنظام أمن الحدود قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وألقت شرطة جازان، القبض على مواطن قام بترويج 65 كجم من نبات القات المخدر كانت مخبأةً في مركبة يقودها.