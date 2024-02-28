رئيس زامبيا يستقبل "الفضلي" ويبحثان سبل تطوير الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس جمهورية زامبيا هاكايندي هيشيليما في القصر الرئاسي الجمهوري، وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له.
ونقل الوزير "الفضلي" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من وزراء: الزراعة، والمالية، ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية، والبنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والأراضي والموارد الطبيعية، والمواصلات والخدمات اللوجستية، بحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والأمن الغذائي، والمياه والموارد الطبيعية، والاتفاق على التنسيق بين المسؤولين في تعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات.
ويأتي هذا اللقاء بناءً على نتائج اجتماع القمة السعودية الأفريقية في نوفمبر 2023م، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في البلدين.
وأكد "الفضلي" خلال اللقاء أهمية التعاون الثنائي في هذه القطاعات الحيوية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، منوهًا كذلك بأهمية تعزيز آفاق التعاون في مجالات تحسين الكفاءة الزراعية، وتطوير التقنيات الحديثة.
إلى ذلك، التقى الوزير "الفضلي" خلال زيارته التي رافقه فيها عدد من المسؤولين في الشركات الزراعية المهتمة، وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الخارجية والتعاون الدولي، مصايد الأسماك والثروة الحيوانية، البينة التحتية، المياه والصرف الصحي، هيئة تنمية زامبيا، مؤسسة التنمية الصناعية، واستمع إلى عروض قدمها الجانب الزامبي عن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتعاون المشترك بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوزير "الفضلي" لعدد من الدول الأفريقية؛ لتعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية.