رئيس زامبيا يستقبل "الفضلي" ويبحثان سبل تطوير الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك

إلى ذلك، التقى الوزير "الفضلي" خلال زيارته التي رافقه فيها عدد من المسؤولين في الشركات الزراعية المهتمة، وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الخارجية والتعاون الدولي، مصايد الأسماك والثروة الحيوانية، البينة التحتية، المياه والصرف الصحي، هيئة تنمية زامبيا، مؤسسة التنمية الصناعية، واستمع إلى عروض قدمها الجانب الزامبي عن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتعاون المشترك بين البلدين.