في 40 نشاطًا.. إلزام المنشآت التجارية بإصدار "الترخيص الحرفي" للعاملين ابتداءً من 1 يونيو

ويمنح الترخيص المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لا سيما أنه يُسهم في تأمين الحماية للمستفيدين في عدد من المهن، وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 81 مهنة.