انطلاق التمرين الجوي المختلط "علم الصحراء" بالإمارات بمشاركة القوات الجوية

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه، أن الاستعدادات للتمرين تمت بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، بالاستعداد والتخطيط، والاستفادة من الدروس السابقة للتمارين المماثلة.