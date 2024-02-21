خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بذكرى يوم التأسيس

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتمنيات له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بهذه المناسبة بما حققته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة التي طالت مختلف المجالات والميادين وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.