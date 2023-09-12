الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تؤسس صندوقًا عقاريًا لتطوير منطقة الكدوة بـ 11 مليار ريال

‎وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال؛ بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريبًا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارًا.