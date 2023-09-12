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الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تؤسس صندوقًا عقاريًا لتطوير منطقة الكدوة بـ 11 مليار ريال

تقع جنوب الحرم المكي والمساحة تبلغ 686.056 متراً مربعاً.. وعدد العقارات 2614 عقارًا
الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تؤسس صندوقًا عقاريًا لتطوير منطقة الكدوة بـ 11 مليار ريال

‎وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال؛ بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريبًا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارًا.

‎ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية تأسيس الصندوق كممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح حلول بديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته.

يُذكر أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض "سيتي سكيب"، الذي تشارك فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال الجناح المكّي بدور تكاملي مع أمانة العاصمة المقدسة وكدانة والبلد الأمين؛ لاستعراض أبرز مشاريع مدينة مكة المكرمة والفرص الاستثمارية.

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
منطقة الكدوة

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