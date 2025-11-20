إنطلاق كونجرس الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي في الرياض .. غدا

تستضيف جامعة الفيصل بالرياض الكونجرس الرابع لجمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام، الذي ينعقد لمدة يومين بتاريخ 21 و 22 نوفمبر 2025م.
ويُعد هذا التجمع العلمي من أكبر الملتقيات المتخصصة في المنطقة، حيث بلغ عدد المسجلين للحضور أكثر من 2200 مهتم من جميع أنحاء العالم، ويحظى المؤتمر باعتراف 26 ساعة علمية من هيئة التخصصات الصحية السعودية.
وشدد رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سعد الرشيدي، على المشاركة الواسعة التي تضم أكثر من 80 متحدثاً ومتخصصاً في علم العلاج الإشعاعي والأورام من أمريكا، وكندا، وأغلب الدول الأوروبية، وأستراليا، والصين، واليابان، مؤكداً أن اقتصاد المملكة لعب دوراً هاماً في استقطاب كبرى الشركات الغربية المهتمة في المجال للحضور والمشاركة.
التقنيات والمحاور العلمية:
يناقش المؤتمر أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي والأورام، حيث يركز على استخدامات الذكاء الاصطناعي، والعلاج الإشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، والعلاج الإشعاعي الموضعي (براكي ثيربي)، إضافة إلى العلاج بالتقنيات الحديثة بما فيها الجسيمات (البروتون) والعلاج الإشعاعي باستخدام تقنية الكربون أيون من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.
ويتضمن المؤتمر العديد من المسارات العلمية المتخصصة منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحماية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي.
المشاركات الدولية والإقليمية:
يشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة بمركز السلطان قابوس ومركز الأورام بالكويت ومراكز الأورام في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ورؤساء الأقسام، كما يتحدث فيه خبراء من الجامعات الأمريكية وكبرى الهيئات المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم والمختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة، ولأول مرة، يشارك الوفد المصري المختص بالأورام ممثلاً بالبروفيسور محمد زغلول من مركز الأورام القومي بمصر، للحديث عن مستقبل العلاج الإشعاعي بالدول العربية، وتجربة مصر في إنشاء مركز الجسيمات، كما يشارك رئيس قسم الأورام بجامعة الأزهر، البروفيسور وائل الشيشتاوي، للحديث عن تجربتهم بالمركز.
الأهداف والرؤية واللجنة المنظمة:
تتمثل رؤية المؤتمر والجمعية في تعزيز وتطوير الرعاية الصحية من خلال التدريب والأبحاث الطبية في المملكة والمنطقة، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى. كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة.
ويحظى المؤتمر بدعم كبرى جمعيات الأورام في العالم، كالجمعية الأوروبية، والكندية، والأسترالية، والتركية للعلاج الإشعاعي.
ويستهدف المؤتمر شريحة واسعة من العاملين في المجال الصحي، بما يشمل: الأشعة التشخيصية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، قياس الجرعات، طب القلب التداخلي، جراحة المخ والأعصاب، التمريض، والتقنيين، والطلاب. وتضم لجنة تنظيم المؤتمر العالمي كلاً من الدكتور سعد الرشيدي رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والبروفيسور خالد القطان عميد كلية الطب بجامعة الفيصل.