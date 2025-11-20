إنطلاق كونجرس الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي في الرياض .. غدا

المشاركات الدولية والإقليمية:

يشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة بمركز السلطان قابوس ومركز الأورام بالكويت ومراكز الأورام في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ورؤساء الأقسام، كما يتحدث فيه خبراء من الجامعات الأمريكية وكبرى الهيئات المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم والمختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة، ولأول مرة، يشارك الوفد المصري المختص بالأورام ممثلاً بالبروفيسور محمد زغلول من مركز الأورام القومي بمصر، للحديث عن مستقبل العلاج الإشعاعي بالدول العربية، وتجربة مصر في إنشاء مركز الجسيمات، كما يشارك رئيس قسم الأورام بجامعة الأزهر، البروفيسور وائل الشيشتاوي، للحديث عن تجربتهم بالمركز.