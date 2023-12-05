رئيسة لجنة الصداقة في البرلمان الفرنسي ترحب بزيارتها للمملكة وتؤكد أنها بلد مهم للعالم

وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وخاصة في المجال البرلماني، وأشار إلى الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في شتى المجالات.