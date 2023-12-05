رئيسة لجنة الصداقة في البرلمان الفرنسي ترحب بزيارتها للمملكة وتؤكد أنها بلد مهم للعالم

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مجلس الشورى اليوم، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية- السعودية في البرلمان الفرنسي إميليا لكرافي، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها رئيسة لجنة الصداقة والوفد المرافق لها إلى المملكة.
وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وخاصة في المجال البرلماني، وأشار إلى الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في شتى المجالات.
من جانبها، عبَّرت رئيسة اللجنة الفرنسية عن سعادتها بزيارة المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن العلاقات بين المملكة وفرنسا علاقات قويةٌ ومتينة، وأن المملكة بلدٌ مؤثرٌ ومهم للعالم، وتُسهم في نشر صورة الإسلام الصحيح.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، ورئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، ورئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور أيمن فاضل، ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور تركي العنزي، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية هدى الحليسي.
كما حضر اللقاء من البرلمان الفرنسي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية النائب ميشيل إيربيون، والنائب ناديا حي، والنائب تيموتيه حوسين، وسكرتيرة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية- السعودية أليس غواندار، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والمستشار السياسي بالسفارة الفرنسية بالرياض هاني خلف.