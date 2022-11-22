جمهور المنتخب السعودي يُنظِّم مسيرته الأولى "فوق هام السُّحب" في كأس العالم ٢٠٢٢

نظَّم مجلس جمهور المنتخب السعودي صباح اليوم الثلاثاء أول مسيرة للجمهور في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وحملت اسم «فوق هام السُّحب»، دعمًا وتشجيعًا للصقور الخضر في مواجهتهم منتخب الأرجنتين، التي انتهت بفوز ثمين للمنتخب الوطني بنتيجة ٢-١، متصدرًا بذلك المجموعة.