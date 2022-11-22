جمهور المنتخب السعودي يُنظِّم مسيرته الأولى "فوق هام السُّحب" في كأس العالم ٢٠٢٢

نظَّم مجلس جمهور المنتخب السعودي صباح اليوم الثلاثاء أول مسيرة للجمهور في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وحملت اسم «فوق هام السُّحب»، دعمًا وتشجيعًا للصقور الخضر في مواجهتهم منتخب الأرجنتين، التي انتهت بفوز ثمين للمنتخب الوطني بنتيجة ٢-١، متصدرًا بذلك المجموعة.
وشارك في المسيرة آلاف المشجعين، وقد سبقت مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال، وانطلقت من مواقف G في ملعب لوسيل حتى استاد المباراة، فيما يعرف بـ«الميل الأخير»، في مسيرة شكَّلت إضافة مميزة للمونديال؛ لما تحمله من زخم وأزياء مونديالية، وألوان وأهازيج عبَّرت عن محبة المشجعين لمنتخبهم الوطني.
واستغرقت مسيرة جمهور المنتخب السعودي نحو ساعة، ووصلت بالمشجعين إلى بوابات دخول الملعب ضمن إجراءات سلسة ومُيسَّرة.
ودعا مجلس جمهور المنتخب السعودي مشجعي الصقور الخضر كافة للمشاركة وحضور فعاليات منطقة «البيت السعودي» التفاعلية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم يوميًّا حتى نهاية المونديال في ١٨ ديسمبر المقبل بكورنيش الدوحة، وتستقبل الجمهور بجوائز ومسابقات، وأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، تثري تجربة المشجعين، وتحتفي بالثقافة والإرث الوطني العريق، وتبرز الحماس والشغف الكروي للسعوديين، الذي يُشكِّل إضافة فريدة لبطولة كأس العالم.