ينطلق في ديسمبر.. مجلس الضمان الصحي يرعى مؤتمر الصحة الحكيمة

يرعى مجلس الضمان الصحي مؤتمر الصحة الحكيمة المقرر عقده خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2023 في الرياض.
ويعد مؤتمر الصحة الحكيمة الذي يُعقد تحت شعار (الآن تسريع التحول للصحة الحكيمة في المملكة العربية السعودية)، أولى ثمار تحالف مكون من سبع منظمات وطنية، ويهدف إلى تحسين جودة النظام الصحي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف، وضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات، حيث يضم هذا التحالف (وزارة الصحة، مجلس الضمان الصحي، هيئة الصحة العامة، المركز الوطني للتأمين الصحي، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز الصحة الحكيمة).
ويسلط الضوء في مؤتمر الصحة الحكيمة على المعرفة والمهارات اللازمة لتحويل المنظومة الصحية الحالية إلى منظومة أفضل بالتركز على الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول نحو الصحة الحكيمة.
ويتخلل مؤتمر الصحة الحكيمة تنظيم أكثر من 7 جلسات حوارية ومشاركة ما يزيد على 21 متحدثًا عالميًا ومحليًا، بالإضافة إلى عقد 5 ورش عمل متخصصة في مجال الصحة الحكيمة من أجل المساهمة في رسم خارطة طريق فعّالة لنظام صحي كامل يُمكن اتباعها للتطبيق الشامل لمفهوم الصحة الحكيمة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أهمية رعاية المجلس لمؤتمر الصحة الحكيمة إلى جانب دوره كأحد أعضاء التحالف للمساهمة في توحيد الرؤى وتناغم وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك للتحول نحو الصحة الحكيمة، من خلال بحث الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول ودراسة الحاجة الماسة إلى تحسين كيفية تقييم قياس الصحة الحكيمة في القطاع الصحي ومُراقبتها والاستجابة لها.
وبيّن أن المؤتمر الذي يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة يشهد مشاركة كبار صناع السياسات والخبراء المسؤولين عن مُستقبل قطاع الصحة والرعاية الصحية، للمساهمة في كسب المعرفة والمهارات اللازمة لتحويل المنظومة الصحية الحالية إلى منظومة أفضل.