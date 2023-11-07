ينطلق في ديسمبر.. مجلس الضمان الصحي يرعى مؤتمر الصحة الحكيمة

ويعد مؤتمر الصحة الحكيمة الذي يُعقد تحت شعار (الآن تسريع التحول للصحة الحكيمة في المملكة العربية السعودية)، أولى ثمار تحالف مكون من سبع منظمات وطنية، ويهدف إلى تحسين جودة النظام الصحي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف، وضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات، حيث يضم هذا التحالف (وزارة الصحة، مجلس الضمان الصحي، هيئة الصحة العامة، المركز الوطني للتأمين الصحي، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز الصحة الحكيمة).