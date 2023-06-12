بالقهوة السعودية والعرضة والورود.. "مطوفي الدول العربية" تستقبل حجاج روسيا وأوزباكستان

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، أول فوجين من حجاج دولتي روسيا وأوزبكستان، القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، والبالغ عددهم حوالى 500 حاج.
وأعدت الشركة -ممثلة في ذراعيها "رحلات ومنافع" و"إكرام الضيف"- برنامجًا ترحيبيًّا أبرزت فيه الثقافة والتراث السعودي من خلال تقديم القهوة السعودية والتمر وأداء العرضة وعدد من الفنون الشعبية، وتقديم الورود والهدايا التذكارية احتفاءً بقدوم ضيوف الرحمن.
وشهد حفلَ الاستقبال رئيسُ مجلس الإدارة محمد بن حسن معاجيني، وأعضاء مجلس الإدارة موفق خوج وفؤاد بشارة وأحمد مطر، ومدير شركة إكرام الضيف سعودي عيد، ومدير شركة رحلات ومنافع أحمد تمار، بجانب مديري العمليات نواف بخاري ومحمد الخزامي ومعاوني الشركتين ورؤساء مراكز الخدمة الميدانية، ولجان المتابعة من وزارة الحج والعمرة.
من جهته رحّب رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني بالحجاج الروس والأوزبك التي افتخر بخدمتهم لأول عام؛ مشيرًا إلى أن الشركة الأم بذراعيها "إكرام الضيف" و"رحلات ومنافع" نظّمت حفلي استقبال مميز، حرصت من خلاله على إبراز الهوية السعودية وحسن الضيافة والكرم.
ولفت "معاجيني" إلى أن إثراء تجربة الحاج هو أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة لتكريسها طوال موسم الحج من خلال إظهار العمق الذي تتمتع به الهوية السعودية والتنوع الثقافي، بجانب الرقي في تقديم الخدمة منذ أن تطأ قدم الحاج أرض المملكة وحتى مغادرته بعد أداء فريضة الحج، ليعود بذكريات جميلة وانطباع إيجابي يظل محفورًا في ذاكرته طوال العمر.
وأكد أن الشركة تسعى بإمكانياتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله-، وبإشراف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وشدد "معاجيني" على أن الشركة بذراعيها "إكرام الضيف" و"رحلات ومنافع" حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاجها بفضل التحول من مؤسسات إلى شركات؛ مبينًا أن الشركة تستقبل لأول مرة حجاجًا من دولتين غير عربيتين هما روسيا وأوزبكستان؛ نظرًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها، وجودة الخدمات التي تقدّمها؛ بما يضمن أداء الحاج نسكه بكل يسر واطمئنان لحين عودته إلى بلاده سالمًا غانمًا.
بدورهم عبّر الحجاج القادمون من دولتي روسيا وأوزبكستان، عن سعادتهم بالقدوم للمملكة لأداء فريضة الحج، مُثْنِين على التسهيلات التي وجدوها منذ حصولهم على التأشيرات والباقات عبر المسار الإلكتروني وقدومهم للسعودية، وسرعة التفويج من المطارات لمقرات سكنهم.
وقدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال من قِبَل شركة مطوفي حجاج الدول العربية، التي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبًا بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.