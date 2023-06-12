بالقهوة السعودية والعرضة والورود.. "مطوفي الدول العربية" تستقبل حجاج روسيا وأوزباكستان

وشدد "معاجيني" على أن الشركة بذراعيها "إكرام الضيف" و"رحلات ومنافع" حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاجها بفضل التحول من مؤسسات إلى شركات؛ مبينًا أن الشركة تستقبل لأول مرة حجاجًا من دولتين غير عربيتين هما روسيا وأوزبكستان؛ نظرًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها، وجودة الخدمات التي تقدّمها؛ بما يضمن أداء الحاج نسكه بكل يسر واطمئنان لحين عودته إلى بلاده سالمًا غانمًا.