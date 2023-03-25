عضو كبار العلماء "السليمان": المساهمة في "جود" للإسكان "صدقة جارية"

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام السليمان: إن المساهمة في منصة "جود" للإسكان صدقة جارية ومنفعة مستمرّة لسكان البيت.
وأضاف الشيخ "السليمان": عبر التاريخ كان في السلف من يوقف المنازل لسكن الناس؛ مثل الأربطة في مكة والمدينة، وكذلك للحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا من الوقف.
وأوضح قائلًا: نحن نتكلّم عن الصدقة الجارية، فما تقوم به منصة "جود" للإسكان من تمليك بيت لهذا المسكين أو الفقير، يكون له ولذريته وبعد وفاته، ومن الصدقة الجارية، ويصل الأجر، إن شاء الله، ولا يعدّ وقفًا؛ لأن الوقف هو تحبيس الأصل.
كما قال عضو هيئة كبار العلماء: إن هذا العمل يعتبر من الصدقة الجارية التي يستمر نفعها للمتصدق؛ بحيث يستفيد الفقير من البيت الممنوح له بأي صورة، حتى لو باعه واستفاد من ماله أو بتأجيره، وكل ذلك نفعًا يعود له، وأجره لمن تصدق من هذا المال، لافتًا إلى أن الأحاديث كثيرة التي تدلّ على فضل الصدقة.