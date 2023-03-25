عضو كبار العلماء "السليمان": المساهمة في "جود" للإسكان "صدقة جارية"

كما قال عضو هيئة كبار العلماء: إن هذا العمل يعتبر من الصدقة الجارية التي يستمر نفعها للمتصدق؛ بحيث يستفيد الفقير من البيت الممنوح له بأي صورة، حتى لو باعه واستفاد من ماله أو بتأجيره، وكل ذلك نفعًا يعود له، وأجره لمن تصدق من هذا المال، لافتًا إلى أن الأحاديث كثيرة التي تدلّ على فضل الصدقة.