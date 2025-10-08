مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء ينقذ حياة حديثة ولادة عانت من التواء أدى الى انسداد مدخل ومخرج المعدة

الذي قال أن الطفلة كانت تعاني من الارتجاع المستمر خصوصاً بعد الرضاعة، وتوقف نموها ووزنها، وخضعت بعد المعاينة السريرية إلى فحوصات روتينية، بالإضافة إلى الأشعة السينية، وأظهرت النتائج وجود الالتواء، مع انسداد مدخل ومخرج المعدة، وأجرى لها الفريق الطبي عملية طارئة لإنقاذ المعدة من مضاعفات نقص التروية الخطيرة التي قد تصل إلى فقدانها، وتم التدخل الجراحي الفوري بمشاركة تخصصات الجراحة والتخدير، والتمريض وجرى فيه فك الالتواء واستعادة تدفق الدم إلى المعدة، وتثبيت المعدة في موضعها الطبيعي داخل البطن، واستمرت العملية لساعتين، ومضت دون مضاعفات وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، وحولت الطفلة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة الطبية، وبعد تحسن حالتها تم تحويلها إلى جناح التنويم حيث أمضت عدة أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.