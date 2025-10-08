مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء ينقذ حياة حديثة ولادة عانت من التواء أدى الى انسداد مدخل ومخرج المعدة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة عمرها "15" يوماً وإنقاذ حياتها، إذ كانت تعاني من التواء في المعدة، وانسداد في مدخلها ومخرجها مع نقص بالتروية، وسبب حزمة أعراض حادة، هددت حياتها، ذكر ذلك د. عبدالوهاب الجباب استشاري جراحة الأطفال، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن الطفلة كانت تعاني من الارتجاع المستمر خصوصاً بعد الرضاعة، وتوقف نموها ووزنها، وخضعت بعد المعاينة السريرية إلى فحوصات روتينية، بالإضافة إلى الأشعة السينية، وأظهرت النتائج وجود الالتواء، مع انسداد مدخل ومخرج المعدة، وأجرى لها الفريق الطبي عملية طارئة لإنقاذ المعدة من مضاعفات نقص التروية الخطيرة التي قد تصل إلى فقدانها، وتم التدخل الجراحي الفوري بمشاركة تخصصات الجراحة والتخدير، والتمريض وجرى فيه فك الالتواء واستعادة تدفق الدم إلى المعدة، وتثبيت المعدة في موضعها الطبيعي داخل البطن، واستمرت العملية لساعتين، ومضت دون مضاعفات وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، وحولت الطفلة إلى العناية المركزة ووضعت تحت المراقبة الطبية، وبعد تحسن حالتها تم تحويلها إلى جناح التنويم حيث أمضت عدة أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.
وتابع د. الجباب قائلاً أن فحوصات ما بعد العملية أكدت نجاح التدخل الطبي، إضافة إلى أن الطفلة تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها قبل العملية.
وأوضح أن التواء المعدة من الحالات النادرة، ويحدث فيها التفاف المعدة حول نفسها، مما يمنع مرور الطعام والشراب ويؤدي إلى انسداد أو نقص تدفق الدم، لذلك تعد من الحالات الخطيرة التي تتطلب سرعة التشخيص والتدخل العلاجي العاجل، لإنقاذ أنسجة المعدة من التلف بسبب نقص التروية واحتمال فقدان المعدة، مضيفاً أن الفريق الطبي تمكن من تشخيص الحالة وعلاجها في الوقت المناسب، مما ساهم في إنقاذ حياة الطفلة وتحسين فرص الشفاء.
