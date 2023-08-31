"الاتصالات" تطلق برنامجًا لتدريب 100 ألف مواطن على الوظائف الرقمية

أعلنت وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، وشركة "كورسيرا"، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم؛ إطلاقَ برنامج "Fuel"، وهو برنامج تدريبي مصمَّم لمهارات ووظائف المستقبل؛ لتدريب وتأهيل وتمكين 100 ألف مواطن خلال السنة الأولى من البرنامج.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد بن عبد المحسن السحيم، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الوزارة والأكاديمية على تنمية قدرات أبناء الوطن الرقمية، واكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة لسوق العمل، والتطوير المهني، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الأكاديمية الرقمية السعودية التي تعدُّ إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الرقمي بالمملكة.
وأضاف السحيم: أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية، ووضع المملكة كداعمة للمواهب الرائدة ومركز متقدم للشركات المتعددة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة ستعمل على خدمة أبناء وبنات الوطن، بما في ذلك الباحثون عن عمل من الخريجين، والكوادر الطموحة المتطلعة إلى تحسين المهارات في المجالات التقنية، من خلال أكثر من 40 مسارًا تعليميًّا منسقًا عبر ثمانية قطاعات عمل رئيسية وأكثر من 200 دورة تدريبية.
ونوّه إلى أن البرنامج سيوفر مسارات مجانية لتطوير المهارات المطلوبة للوصول إلى فرص العمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي الآخذة في التوسع، كما سيعمل البرنامج على إقامة جسور بين المواهب السعودية وأصحاب العمل المحتملين؛ حيث سيزوِّد المشاركين بالمهارات التي يحتاجونها للانخراط في سوق العمل، بما ينمي الاقتصاد الرقمي، ويدعم رحلة التحول الرقمي.