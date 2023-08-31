"الاتصالات" تطلق برنامجًا لتدريب 100 ألف مواطن على الوظائف الرقمية

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة ستعمل على خدمة أبناء وبنات الوطن، بما في ذلك الباحثون عن عمل من الخريجين، والكوادر الطموحة المتطلعة إلى تحسين المهارات في المجالات التقنية، من خلال أكثر من 40 مسارًا تعليميًّا منسقًا عبر ثمانية قطاعات عمل رئيسية وأكثر من 200 دورة تدريبية.